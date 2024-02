Lascia una recensione negativa sulla casa d'affitto, la padrone si vendica

Uomo lascia una recensione negativa sulla casa d'affitto: la padrona gli fa "saltare" il matrimonio

Una curiosa vicenda è accaduta nel Tennessee: dopo aver lasciato una recensione negativa su una casa per un affitto breve, il protagonista della storia si è trovato contro la padrona dell’abitazione che ha inviato alla moglie una foto di lui con un’altra donna ripresa dalle telecamere della stessa casa. Lo riporta Fanpage.it.

La vicenda, finita ora in tribunale, dove l’uomo ha citato in giudizio sia Airbnb sia la donna, riguarda un affitto prenotato per un soggiorno di due giorni nel settembre del 2022.

Shawn Mackey aveva spiegato che sarebbe stato in città per far visita a un amico e che lo avrebbe invitato a cena: le regole erano molto ferree, divieto di fumare o svapare, e soprattutto non fare schiamazzi e non dare feste di alcun tipo.

Durante il primo giorno di soggiorno, però, le cose sono andate subito male. La proprietaria ha avvertito via messaggio l’inquilino di aver ricevuto denunce di schiamazzi nell'area di parcheggio e di ospiti non previsti. Poco dopo un messaggio perentorio chiedeva all’uomo di lasciare la casa.

Il messaggio della proprietaria

“Mi dispiace molto, ma avete violato la regola del divieto di feste, disturbato i miei vicini imprecando e urlando nel parcheggio e avete ospiti non autorizzati" aveva scritto la donna, chiedendo all’uomo di andarsene subito.

Obbedendo all’ordine ma ritenendo false le accuse, l’uomo aveva scritto un recensione negativa e aveva richiesto anche un rimborso per l’altra notte prenotata ma di cui non aveva usufruito.

A questo punto però la proprietaria, preoccupata che la recensione di Mackey avrebbe iniziato a minacciare l’uomo. Secondo la causa in corso, la donna ha preso un' immagine del campanello di ingresso che immortalava l’uomo con una donna, minacciando di inviarla alla moglie.

Quando l’uomo si è rifiutato di pagare le multe che la donna gli aveva imposto, la proprietaria è passata all'azione e ha inviato via email la foto a sua moglie con il messaggio "Adoro la tua borsa, dove l'hai presa?".