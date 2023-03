Latina, carabiniere spara all’ex moglie e al nuovo compagno uccidendolo

Latina, carabiniere ferisce l'ex-moglie e uccide il suo nuovo compagno

Un uomo è stato ucciso e una donna è stata ferita a colpi d'arma da fuoco a Suio Terme a Castelforte (Latina, all'interno di un complesso termale. Un carabiniere si è poi costituito a Capua, nel Casertano. Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri, coordinate dalla procura di Cassino in coordinamento con i colleghi campani. La vittima aveva 60 anni, mentre la donna e ora in fin di vita.