Latina, voto di scambio con la mafia: indagato europarlamentare della Lega

L'europarlamentare della Lega Matteo Adinolfi e' indagato nell'ambito dell'inchiesta della Dda di Roma per scambio elettorale politico mafioso in occasione dell'elezione amministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale di LATINA del 5 giugno 2016.

Questa mattina 13 luglio la Polizia di Stato di LATINA e Roma, insieme ai Carabinieri del Comando Provinciale di LATINA, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal gip di Roma nei confronti di due persone: si tratta dell'imprenditore nel settore dei rifiuti Raffaele Del Prete e di un suo collaboratore.

In particolare, secondo quanto emerso dalle indagini della procura di Roma e LATINA, l'imprenditore, dietro al pagamento di 45.000 euro a membri del clan Di Silvio avrebbe assicurato l'aggiudicazione di almeno duecento voti al capolista candidato nella lista "Noi con Salvini" Matteo Adinolfi, nei quartieri di influenza criminale del clan.

L'europarlamentare indagato potrebbe essere convocato nei prossimi giorni in procura per essere sentito dal procuratore aggiunto della Dda di Roma Ilaria Calò e dai sostituti Corrado Fasanelli e Luigia Spinelli, titolari dell'indagine.