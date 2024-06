Lavoro, braccio tranciato da un macchinario. Operaio abbandonato in strada

Lavoro, scena da film dell'orrore nei campi di Latina. Bracciante perde un braccio, arto gettato nei campi e uomo abbandonato sanguinante

Un incidente sul lavoro a Latina costa il braccio ad un operaio indiano che lavorava da due anni in nero nella raccolta di fragole e ortaggi. Nell'utilizzare un macchinario l'uomo ha riportato un gravissimo incidente, il suo braccio è stato amputato. Già questo renderebbe la questione gravissima, ma quello che è accaduto successivamente ha davvero dell'incredibile. Anziché essere soccorso - riporta La Repubblica - il bracciante è stato caricato dal datore di lavoro su un furgone e scaricato davanti alla sua abitazione. La moglie dell'operaio ha riferito un ulteriore dettaglio agghiacciante: "Il caporale mentre fuggiva dal luogo dell'incidente - ha detto la moglie ai carabinieri - ha buttato dal finestrino una cassetta con dentro l’arto insanguinato".

Il dramma si è consumato ieri pomeriggio nei campi alle porte di Latina, in un territorio dove vivono - prosegue Repubblica - circa 30 mila lavoratori provenienti dall’India, costretti spesso ad accettare una paga di 3,5 euro l'ora e a doparsi per resistere alla fatica, dove più volte sono stati denunciati fenomeni di caporalato ma in cui l’orrore troppo spesso è la regola. "Qui siamo davanti alla barbarie dello sfruttamento, che calpesta le vite delle persone, la dignità, la salute e ogni regola di civiltà", ha denunciato la Cgil.