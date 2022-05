Le fidanzatine: “Noi, escluse dal ballo perché gay”

Prato, parlano Adele e Viola, fidanzatine escluse dal Ballo delle Debuttanti: "Deluse dai compagni"

Il Convitto Nazionale Cicognini di Prato è ancora nell’occhio del ciclone. Dopo un no secco alle coppie omosessuali al Ballo delle Debuttanti, l’istituto ha accennato ad un timido sì. Il verdetto finale potrebbe essere nuovamente ribaltato da un sondaggio diffuso dalla Preside del Liceo: il 50,1% degli studenti ha votato per il mantenimento del ballo tradizionale. Le fidanzatine diciottenni Adele e Viola, protagoniste della vicenda, affermano di essere “deluse dai compagni, non c’è tolleranza né solidarietà”.

Immediato l’intervento di Fabrizio Marrazzo, Portavoce Partito Gay per i Diritti LGBT+, Solidale, Ambientalista e Liberale: “Sarebbe come chiedere agli studenti se vogliono neri ed ebrei tra i loro compagni, se la maggioranza dice di no vengono esclusi? La scuola deve tutelare le minoranze, non le maggioranze che discriminano. Infatti, su 397 studenti il 50,1% si è dichiarato contrario ed ora la preside vuole nuovamente vietare il ballo di scuola alle coppie LGBT+”.

L'intervento della Preside del Convitto Cicognini: "I miei studenti non sono omofobi"

Il sondaggio ha rivelato un punteggio schiacciante che potrebbe nuovamente infrangere il sogno di Adele e Viola. La domanda sorge spontanea: può un semplice sondaggio cancellare i diritti di una coppia? La Preside Nunziata del Convitto si è così espressa con Repubblica: “Non è una retromarcia, la maggioranza dei ragazzi si è espressa e bisogna tenerne conto. Non passi il concetto che sono omofobi perché non accettano le coppie liberamente formate: in questi giorni i miei studenti sono stati esposti a una gogna mediatica. Serve tempo per cambiare le cose”.

