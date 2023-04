Licenziato al primo giorno di lavoro: shopping con i bancomat dei colleghi

Frosinone, il fattorino ladro di bancomat: una storia incredibile

Non è durato nemmeno un giorno il lavoro per un 50enne di Morolo, in provincia di Frosinone. L'uomo era stato assunto come fattorino ma invece di distribuire pacchi ha preferito svuotare gli armadietti dei colleghi: licenziato in tronco. Il neoassunto - si legge su Repubblica - che vive ancora in casa con i genitori, aveva preso servizio come fattorino in una piccola azienda del posto, quando ha pensato di rubare all'interno dell'azienda. Prima di uscire per recapitare alcune consegne ha derubato i colleghi dei portafogli, con i contanti e le carte di credito.

Poi - prosegue Repubblica - invece di recapitare la merce ai clienti è andato a fare shopping con i bancomat appena rubati e si è rinnovato il guardaroba. È tornato in sede con l’auto piena dei pacchi. I colleghi, che nel frattempo si erano accorti di essere stati ripuliti dei loro effetti personali, non ci hanno messo molto a capire che era stato lui. Così il 50enne è stato licenziato in tronco ed è tornato a casa da mamma e papà.