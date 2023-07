Liguria, trovato il cadavere di un uomo decapitato e senza mani

Orrore sulle spiagge della Liguria: scoperto un cadavere decapitato e senza mani. La vittima sarebbe un ragazzo di 20anni

Il cadavere di un uomo decapitato e senza mani è stato ritrovato ieri sera nel golfo del Tigullio, lungo le coste del Levante ligure. La scoperta è stata effettuata da alcuni diportisti in rada, quindi il corpo è stato recuperato dalla Guardia costiera di Santa Margherita Ligure. Secondo i primi accertamenti condotti dai carabinieri si tratta di un giovane nordafricano di circa vent'anni, ospitato fino a poco tempo fa in una comunità per minori a Genova.

Una mano è stata recuperata ieri sera alla foce dell'Entella, l'altra è stata rinvenuta stamattina sulla spiaggia di Chiavari. Ancora nessuna traccia della testa. Sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso e perché il cadavere fosse in quelle condizioni: tra le ipotesi c'è anche il contatto con l'elica di un'imbarcazione.