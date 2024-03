Clamoroso: l'amante di Resinovich rivela: "Non sapevo che avesse abortito"

Liliana Resinovich incinta, su Affari parlano i protagonisti. L'amico Sterpin: "Non l'ho mai saputo". Il marito Visintin: "Tutte falsità"

Una vera e propria bomba è caduta sul già complicato giallo della scomparsa, prima, e della morte dopo di Liliana Resinovich. E' di poche ore fa la notizia, derivante da un'intercettazione ambientale tra il marito della donna, Sebastiano Visintin, e una persona a lui fidata, che la triestina fosse rimasta incinta dell'"amico speciale" Claudio Sterpin e, successivamente, avesse abortito accompagnata proprio dal marito in ospedale.

Affaritaliani.it ha contattato a caldo i protagonisti ancora in vita di quello che sembra configurarsi sempre più come un triangolo, per capire dove stia la verità.

Forti le parole di Sterpin, che ha così commentato: "Io dichiaro dal 15 dicembre del 2021 che con Lilli non mi ero mai perso di vista. L’unica cosa che non mi convince è come mai un marito, che ha negato sempre la possibilità che io dicessi il vero mettendo in mezzo un legame sentimentale con Liliana, all’improvviso dice che sono il padre di suo figlio". Ma è vero o non è vero che Liliana era rimasta incinta? "Stiamo parlando di fatti successi 30-35 anni fa. Io non l’ho mai saputo, come notizia mi giunge nuova".

A negare tutto ci ha pensato Visintin, che ha così dichiarato ad Affari: "Sono cose che riguardano la vita personale di Lilli e che nulla hanno a che fare con la vicenda che stiamo, che sto vivendo. Dite che c'è un'intercettazione? Personalmente non ricordo di aver mai parlato a qualcuno di una cosa simile".