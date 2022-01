Lilly Trieste, la disputa tra il fratello e il marito per la cremazione

Liliana Resinovich, il fratello invia una diffida a Sebastiano Visintin a cremare il corpo di Lilly

Sergio Resinovich, fratello della 63enne Liliana, scomparsa il 14 dicembre a Trieste e trovata morta poco lontano dalla propria abitazione il 5 gennaio scorso, ha inviato per tramite del suo legale una diffida a Sebastiano Visintin a cremare il corpo della moglie. "Visintin", scrive il legale Faldati, "aveva manifestato l'intenzione di procedere alla cremazione e noi siamo intervenuti con una diffida, anche in vista di possibili esigenze di indagine". La Procura ha infatti autorizzato la sepoltura ma non vietato la cremazione, nell'ottica di effettuare ulteriori accertamenti sulla salma. Come ribadito più volte dal fratello, la cremazione sarebbe potuta essere di intralcio alle indagini ancora in corso. Ma questo non sembra preoccupare Visintin a quanto sembra.

Lilly, la borsa posizionata in modo insolito e i 2000 euro in casa

A settimane dal ritrovamento del cadavere di Lilly continuano le indagini per capire che cosa le sia successo. Non sembra più scartabile nemmeno l'ipotesi del suicidio. In particolare, tra i diversi punti ancora oscuri della vicenda, i riflettori sarebbero puntati sulla borsa di Liliana, trovata proprio a casa sua, dal fratello - a pochi giorni dalla scomparsa della donna - che non era posizionata come Lilly faceva sempre "in orizzontale". Abitudine confermata anche dalla cognata della 63enne. Poi c'è un altro elemento che non torna. La somma di 2000 euro che Visintin ha dichiarato che la moglie gli avrebbe lasciato per pagare le bollette. Anche in questo caso il fratello di Lilly, Sergio Resinovich ha fatto avanti le sue perplessità. "Strano, perché era sempre Liliana a pagare le bollette", ha dichiarato. A giorni dalla scomparsa quando andò a cercare Visintin, ha raccontato inoltre, quest'ultimo gli parlò di soldi piuttosto di preoccuparsi per la moglie sparita.