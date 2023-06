Lisbona, l'obelisco fallico va camuffato per non "urtare" Papa Francesco

Via l'obelisco fallico da un parco di Lisbona: "Potrebbe mettere in imbarazzo il Santo Padre"

A Lisbona è tutto pronto per la visita di Papa Francesco il prossimo 5 agosto in occasione della Giornata mondiale della gioventù. Tutto meno che un monumento della piazza, che dovrà essere temporaneamente “camuffato” per non rischiare di urtare la sensibilità del Pontefice, come fa sapere la testata portoghese Correio da Manhã. L’oggetto del “contendere” è un obelisco di forma fallica, eretto a Lisbona nel 1997 all’interno del Parco Eduardo VII, luogo in cui si recherà, per l’appunto, il Santo Padre.

L’opera, di João Cutileiro, pesa circa 90 tonnellate e dunque, non potendo essere materialmente spostata, verrà “mascherata” dalla copertura di alcuni teloni che “cascherebbero a fagiolo” con i lavori di restauro di alcune crepe. Il giochetto di camouflage costerà 121.218 euro.

Al tempo, il monumento venne realizzato dall’autore allo scopo di “simboleggiare la forza virile e il vigore della rivoluzione”.