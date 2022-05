Lite in chiesa, parroco accoltellato a Trassaco da un 77enne

Parroco accoltellato dopo una lite in chiesa

In Abruzzo, un prete è stato accoltellato alla testa e alla gola da un parrocchiano, durante una lite in chiesa. È successo nella Basilica dei Santi Cesidio e Rufino Martiri, in provincia dell’Aquila, giovedì pomeriggio. Don Francesco è stato colpito da un uomo di 77 anni, poi fermato dai carabinieri e accusato di tentato omicidio.

Secondo le ricostruzioni, l’attacco è stato sferrato quando il prete si stava preparando per dire la messa e il pensionato con cui aveva avuto una discussione lo ha colpito vicino al collo. Dopo l’aggressione, l’uomo è scappato lasciando don Francesco sanguinante.

L’intervento tempestivo dei carabinieri ha permesso di rintracciare e fermale l’aggressore poco dopo. Il prete è stato trasportato con un’ambulanza del 118 al pronto soccorso dell’ospedale di Avezzano ed è già stato dimesso.

