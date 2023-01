Lo scivolone di Burioni su Twitter: "Si scrive valige, non valigie"

Burioni, figuraccia su Twitter: "Si scrive valige non valigie"

Figuraccia via social di Roberto Burioni. Il virologo è stato coinvolto nell'ennesima lite su Twitter. A un utente che lo invitava a farsi le "valigie" e andare a casa per aver raccontato troppe menzogne in tv sulla pandemia da Coronavirus, il professore del San Raffaele ha risposto sostenendo che la formam corretta fosse "valige", senza la "i" e non valigie. A quel punto si è scatenata la tempesta, con gli utenti che hanno invitato Burioni a tornare tra i banchi di scuola.