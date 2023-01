Lotteria Italia, il biglietto da 5 milioni venduto in una tabaccheria

Lotteria Italia, il biglietto da 5 milioni venduto a Bologna

Il biglietto da 5 milioni di euro della Lotteria Italia 2022 e' stato venduto nella tabaccheria in via Isabella Andreini 30/F, a Bologna. E' quanto apprende Agipronews. Il secondo ticket da 2,5 milioni e' invece stato acquistato presso l'Autogrill Tiburtina Sud Oil sulla Penetrazione Urbana della A24, mentre il tagliando vincitore del terzo premio da 2 milioni arriva dal bar/pasticceria Vitelli in via Palombarese 368, a Fonte Nuova (Roma).

La quarta vincita, localizzata sempre nella Capitale, e' firmata da un distributore locale di piazza Giovine Italia; il biglietto vincitore del quinto premio, infine, e' stato venduto presso un'area di servizio autostradale, stavolta a ridosso di Parma, precisamente sulla A1 Milano-Napoli, Km 114.100.

Lotteria Italia, il Lazio su tutti con premi totali per 6,6 milioni

Le tre vincite di prima categoria fanno del Lazio la migliore regione nella classifica delle vincite dell'edizione 2022. Al secondo premio da 2,5 milioni vinto a Roma, al terzo da 2 milioni vinto a Fonte Nuova (Roma) e al quarto da 1,5 milioni a Roma si aggiungono un premio di seconda categoria da 50 mila euro e 31 di terza categoria da 20 mila euro, che portano il montepremi complessivo a 6.670.000 euro.

Testa a testa con l'Emilia-Romagna, dove e' stato vinto il primo premio da 5 milioni di euro a Bologna e il quinto premio da un milione a Parma: a questi, riferisce Agipronews, si aggiungono due premi di seconda categoria e 14 premi di terza categoria per un totale di 6.380.000 euro. Seguono a quota 620 mila euro la Campania (con 2 vincite di seconda categoria e 26 di terza categoria), poi la Lombardia, con 18 premi di terza categoria, per un totale di 360 mila euro.