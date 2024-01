Lotteria Italia, Lombardia superstar: vinti 3 dei 5 primi premi

Lotteria Italia: Lombardia superstar con 3 dei 5 primi premi

E’ la Lombardia la grande protagonista della Lotteria Italia 2023, aggiudicandosi tre dei cinque premi maggiori. A Milano finisce il tanto ambito primo premio da 5 milioni di euro con il tagliando F 306831. La regione, ricorda Agipronews, si aggiudica anche il terzo premio da 2 milioni di euro, centrato ad Albuzzano, in provincia di Pavia, grazie al biglietto I 191375, e il quarto, dal valore di 1,5 milioni, vinto a Roncadelle, in provincia di Brescia, con il biglietto C 410438. Il secondo premio da 2,5 milioni va a Campagna, in provincia di Salerno, con il tagliando M 382938. L’ultima vincita, pari a un milione, andrà nelle casse del possessore del biglietto N 454262, venduto a Monte Colombo-Montescudo, in provincia di Rimini.

Il “Comitato per l’espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita” composto, tra gli altri, dal direttore della Direzione giochi dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, Mario Lollobrigida, ha stabilito di attribuire 210 premi totali per un importo complessivo di 17 milioni e 420 mila euro. I premi dei 210 biglietti vincenti saranno così suddivisi:1° Premio 5.000.000, 2° Premio 2.500.000, 3° Premio 2.000.000,4° Premio 1.500.000, 5° Premio 1.000.000. I premi di seconda categoria son 15, da 100.000 euro, quelli di terza categoria 190 da 20.000 euro

Rispetto allo scorso anno, informa una nota, il Comitato ha ritenuto di assegnare 5 premi in più di seconda categoria e 10 premi in più di terza. I premi di seconda categoria vengono aumentati da 50 a 100 mila euro. Ai rivenditori presso i quali sono stati acquistati i biglietti vincenti è stato riservato un premio complessivo di 120 mila euro.