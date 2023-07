Lucia Annibali, sconto di pena a chi l'ha sfregiata con l'acido. È già libero

Lucia Annibali, il suo aggressore è tornato libero: sconto di pena

La deputata del Pd Lucia Anniabli, nel 2013 fu brutalmente aggredita dal suo ex fidanzato che la sfregiò con l'acido deturpandole il viso. Annibali è stata sottoposta nel corso degli anni a oltre venti interventi chirurgici. "È tempo di accettare il mio viso così com'è", dice adesso. Oltre a questo c'è da accettare anche un'altra cosa, il suo aggressore - si legge sul Messaggero - è già tornato libero. È stato scarcerato in anticipo. La data prevista era quella del 9 ottobre 2024 (con la buona condotta) ma è già fuori. Ha scontato 10 anni su 12 e sfruttando una norma sui reati commessi da stranieri, Talaban è stato espulso e vive in Albania.