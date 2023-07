M5s, "Casaleggio fu diffamato sul caso Venezuela". La sentenza del tribunale

Caso Venezuela, Davide Casaleggio: "Le istituzioni facciano chiarezza sul caso Venezuela"

"A reti unificate raccontarono che Gianroberto Casaleggio prese una valigetta con 3,5 milioni di euro dal Venezuela. La notizia finì sulle prime pagine di tutti i giornali e in apertura di molti telegiornali. Avevo detto che sarei andato fino in fondo per fare luce sul fango gettato contro mio padre. Oggi il Tribunale di Milano, a distanza di tre anni, ha sancito che mio padre fu diffamato e ha condannato il giornale e il giornalista che pubblicò per primo il falso documento". Lo scrive su Facebook Davide Casaleggio.

"Spero che anche le Istituzioni vogliano fare chiarezza su questa indegna vicenda, costruita contro una persona che non aveva più il potere di difendersi da sola. C'è chi ha mentito, ma c'è anche chi si è girato dall'altra parte -prosegue-. Auspico che la stampa italiana riporti la notizia con la stessa prontezza e visibilità di allora, ma soprattutto con tutti i dettagli che non sono mai stati raccontati".