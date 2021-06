M5s, Grillo affitta villa dell'incontro con Conte. Chiede 13mila € a settimana

M5s, Grillo affitta villa dell'incontro con Conte. 13mila € a settimana

La guerra interna nel M5s continua. Non c'è pace tra i grillini, la conferenza stampa di ieri dell'ex premier Giuseppe Conte ha sancito la rottura con il fondatore del Movimento Beppe Grillo, che non accetta di avere un ruolo marginale nel nuovo partito e a cui l'aut-aut imposto dal nuovo leader Conte non è affatto piaciuto. Carica di simbolismo, in attesa della replica del comico - si legge su Repubblica - è la decisione di affittare la storica dimora di Marina di Bibbona in provincia di Livorno. Villa Corallina è stata la location di diversi momenti importanti per la storia del M5s. Dai summit del caminetto, ai recenti faccia a faccia con Giuseppe Conte.

E' disponibile - prosegue Repubblica - per chi può permettersi di pagare 12.750 euro di affitto per una vacanza di una settimana. A tanto viene offerta in catalogo. È però disponibile dai primi di settembre. Prima tutto occupato. Probabilmente dai proprietari. Accesso diretto alla spiaggia, che è a pochi passi, costruita nel 1920 e appartenuta come “casina di mare” ai marchesi Ginori. Otto camere (4 matrimoniali, 4 doppie), 7 bagni. Parco di cinque ettari, un trionfo di ginepri e pini, e piscina posta in un avvallamento naturale delle dune di sabbia.