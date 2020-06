M5s, l'ex grillino Favia: "Fui contattato nel 2010 da diplomatici venezuelani"

La vicenda del presunto finanziamento da parte del Venezuela di Maduro al Movimento 5 stelle si allarga. L'ex consigliere regionale grillino Giovanni Favia - come riporta la Repubblica - conferma che contatti tra i sudamericani e il Movimento ce ne erano stati e lo riguardavano in prima persona. "Ho ricevuto una mail con cui i diplomatici venezuelani chiedevano di entrare in contatto con il Movimento. Conservo ancora la mail, non ricordo se fosse firmata da Giancarlo Di Martino o da qualcun altro, ricordo solo che era una mail ufficiale. Se i pm mi chiameranno a testimoniare la mostrerò".

Favia sostiene che i mittenti fossero dei diplomatici venezuelani: "Era il 2010, erano interessati a conoscere il nostro movimento e a prendere contatti. Era un primo contatto e sicuramente non avevano idea di come funzionasse il movimento perché cercarono me: lo fecero soltanto perché io ero il più esposto e andavo in tv, sebbene fossi soltanto un consigliere regionale. Li dirottai verso la Casaleggio. Nel documento pubblicato dal quotidiano spagnolo ABC (ritenuto un falso dalle autorità venezuelane), il 2010 viene indicato come anno in cui sarebbe avvenuta la consegna dei 3,5 milioni di euro in contanti in favore del neonato movimento. È poi anche l’anno in cui Giancarlo Di Martino, console venezuelano a Milano, ha preso servizio in Italia.