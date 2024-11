Ma che ce frega se ve ne annate da X

La rubrica di oggi sarà brevissima. Continuo a leggere in giro, sui social, che Tizio e Caio hanno lasciato X, ovvero l'ex Twitter, che da un po' è nelle mani di Elon Musk. Tutto legittimo, tutto giusto, ognuno dica e faccia quel che vuole. L'unica cosa che mi chiedo è che cosa possa fregarcene a noi popolo sovrano che uno stia o no su una piattaforma social. E soprattutto che cosa possa fregargliene a Musk, in particolar modo dopo che è diventato il secondo uomo più potente del mondo (o forse il primo, ma non è il caso di sottilizzare).