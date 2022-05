Macerata, bimba cade dal terzo piano: fermata la madre per tentato omicidio

Macerata, bimba di quattro anni cade dal terzo piano: fermata la madre con l'accusa di tentato omicidio

Tragedia a Macerata: la bambina di quattro anni precipitata dal terzo piano di un palazzo a Macerata è ricoverata in “prognosi riservata”. La madre, una donna 40enne di origini indiane, è stata sottoposta a fermo con l’accusa di tentato omicidio. La donna si trova nel reparto di psichiatria dell’ospedale di Macerata.

Secondo le ricostruzioni delle indagini, dopo essersi chiusa in camera da sola, la donna ha lanciato la bambina dalla finestra, per paura che il marito potesse scappare in India, portandola con sè. Fondamentali per le indagini sono state le tracce ematiche della madre e le conferme dei testimoni, tra cui il marito e una coppia di vicini di casa.

