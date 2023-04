Madonna Trevignano, sparita la veggente Gisella: “Sospesi tutti gli incontri"

Madonna di Trevignano, sospesi gli incontri con la veggente Gisella

"Gli incontri sono momentaneamente sospesi con data da destinarsi". E' quanto si legge sul sito 'la regina del rosario', dove sono raccolte testimonianze sulla Madonna di Trevignano e intenzioni di preghiera. La comunicazione fa riferimento al giallo che aleggia in queste ore sulla sorte della veggente Gisella, visto che non si sa dove sia attualmente la donna che sostiene di parlare con la Madonna di Trevignano romano, una statuina acquistata sette anni fa a Medjugorje. Nei giorni scorsi è stato presentato un esposto ai carabinieri da parte di un investigatore privato circa la presunta appartenenza a un maiale del sangue scaturito dagli occhi della statua.

La vicenda che vede protagonista Gisella Cardia, al secolo Maria Giuseppa Scarpulla, è da qualche giorno all'attenzione della procura di Civitavecchia. Come scrive l’Ansa, precedentemente era stata invece avviata una indagine dalla diocesi competente, quella di Civita Castellana. La commissione diocesana, che deve riferire al vescovo Marco Salvi, al quale spetta una eventuale pronuncia, non ha tempi brevi e al momento si sarebbe riunita solo una volta. E' composta da membri non appartenenti alla diocesi, anche per garantire una maggiore indipendenza nel giudizio.

Ci sono un teologo, un mariologo, uno psicologo e un canonista, ai quali potrebbe aggiungersi "anche un esorcista per capire se nei messaggi di Gisella non si nasconda l'influenza del maligno", riferisce David Murgia, membro dell'Osservatorio sui fenomeni mistici della Pontificia Accademia Mariana Internazionale. Ci sono poi medici legali, esperti di economia e anche di trucchi scenici.

Se verrà confermato però che la veggente sia andata all'estero e che non sarà presente a futuri incontri mistici (finora ha dato appuntamento ogni 3 del mese), l'oggetto della indagine diocesana di fatto decade da solo.