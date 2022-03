Mafia nigeriana, blitz della polizia a Reggio Emilia: 10 arresti

Associazione a delinquere, rissa, lesioni e rapina: arrestati 10 presunti appartenenti alla mafia nigeriana

La Polizia di Stato di Reggio Emilia, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, sta eseguendo 10 misure cautelari carcerarie emesse dal gip distrettuale a carico di altrettante persone, tutte nigeriane, gravemente indiziate di associazione a delinquere di stampo mafioso e, a vario titolo, di altri reati (rissa, lesioni, rapina) aggravati dal metodo mafioso.

I destinatari delle misure cautelari, ed altri 15 soggetti destinatari di decreto di perquisizione e sottoposti ad indagine nel medesimo procedimento penale, sono indiziati di appartenenre a due Cults, diretta promanazione delle confraternite operanti in Nigeria e precisamente "Supreme Vikings Confraternity" e "National Association of Air Lords", conosciuta anche come "Supreme Eiye Confraternity".

