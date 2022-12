Mai schiacciare le bottiglie di plastica. Ecco cosa suggeriscono gli esperti

Le bottiglie di plastica non vanno mai schiacciate prima di essere buttate, ecco perché

I numeri degli ambientalisti su quante bottiglie di plastica usiamo ogni giorno, sono da record e anche per questo è necessario fare subito qualcosa. In merito molte aziende hanno iniziato ad attuare strategie e strumenti per limitare il consumo della plastica, oltre ai metodi per differenziare questo materiale nella maniera corretta. Soprattutto, le bottigllie non devono essere schiacciate prima di essere buttate nel contenitore apposito. Gli esperti spiegano il motivo.

Perchè non bisogna schiacciare le bottiglie di plastica prima di buttarle

Sono numerose le soluzioni per usare meno plastica e, secondo gli ambientalisti, dobbiamo sensibilizzarci a buttare in modo corretto le bottoglie di plastica negli appositi contenitori. La maggior parte delle bottiglie in commercio si possono riciclare e una volta che raggiungono il centro di raccolta vengono triturate.

Poi, un macchinario apposito le riduce in fiocchi da fondere ed ecco che sono pronte per essere trasformati: le aziende prendono questo nuovo materiale e lo usano per la creazione di tantissimi oggetti. La dicitura PET indica una bottiglia che si può riciclare e riutilizzare, per questo motivo i consumatori sono invitati a buttarla nel contenitore corretto e nella maniera giusta: tutto questo per darle una seconda vita dal settore tessile a quello del design sino alla cucina.



Nel momento in cui abbiamo una bottiglia da buttare, non deve essere schiacciata dal alto verso il basso. I sensori dei macchinari moderni non riconoscono il materiale e quella bottiglia potrebbe non venir recuperata. Il metodo corretto è l’appiattimento per lunghezza. Non è solo di meno ingombro nel sacchetto della spazzatura dedicato alla plastica, ma è anche un modo per agevolare il suo percorso di rinascita.