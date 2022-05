Mali, rapita una famiglia italiana con bambino: "Catturati da uomini armati"

Famiglia italiana rapita in Mali, uomini armati sequestrano coppia di Testimoni di Geova con il loro bambino. Con loro anche un togolese

Partono per una missione umanitaria in Africa e finiscono per essere rapiti. Una famiglia di Testimoni di Geova italiani (formata, secondo le prime indiscrezioni, da una coppia con un bambino), sono stati sequestrati in Mali insieme a un togolese. A rivelarlo è l'Afp, l'agenzia France-Presse, citando fonti locali: "Sono stati prelevati da uomini armati" giovedì sera. Secondo l'agenzia Efe, il fatto è avvenuto a Sinzina, nel distretto di Koutiala, nel sud del Mali, a est della capitale Bamako.

“Stiamo facendo tutto il possibile per ottenere la loro liberazione ed abbiamo attivato tutti i contatti diplomatici", ha detto all'Afp una fonte nelle forze di sicurezza maliana e da un funzionario locale. Il rapimento è avvenuto nei pressi della località Sincina, appunto nel Sud-Est del Paese. Secondo le prime notizie rese dal un funzionario locale eletto nella regione di Koutiala, ha precisato che "uomini armati a bordo di un veicolo”.

