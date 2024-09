Maltempo a Foggia, vigili del fuoco travolti dal fango. Trovato morto il corpo di un pompiere disperso

Maltempo: trovato morto vigile fuoco disperso nel Foggiano, auto travolta da piena torrente

Corpo nazionale dei vigili del fuoco in lutto per la morte del caporeparto disperso da ieri sera dopo che l’auto di servizio era stata travolta dalla piena di un torrente sulla Ss89 tra S. Severo e Apricena, nel foggiano. Il corpo senza vita è stato recuperato dai colleghi sommozzatori all’interno dell’abitacolo dell’auto, poco più a valle del punto dove era stata travolta durante lo svolgimento delle operazioni di soccorso per il maltempo. Salvato il collega che era riuscito ad abbandonare la vettura, rimasto ferito e trasportato in ospedale in condizioni non gravi.