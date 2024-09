Maltempo, Boris fa paura: allerta tempesta. "Evitate gli spostamenti"

Maltempo, arriva l'allerta rossa per Boris: rischio tempeste in particolare sul versante adriatico, quindi Emilia Romagna e Marche. Forti perturbazioni anche sulla Lombardia dalle prime ore del mattino

La tempesta perfetta. Almeno secondo i bollettini diramanti dalla Protezione civile per la giornata di domani, 19 settembre. Il maltempo torna a far paura: allerta rossa per la tempesta Boris che sta imperversando sull'Italia soprattutto sulla costa Adriatica e in Emilia Romagna. Le previsioni meteo non lasciano intendere nulla di buono per le prossime ore in varie regioni e fino alla Campania la situazione sarà veramente ad altissimo rischio.

"Quello che stiamo cercando di mettere in atto sono i comportamenti migliori per la nostra popolazione: evitare tutti gli spostamenti in questo momento riteniamo che sia la cosa migliore". Lo ha detto la presidente facente funzione della Regione Emilia-Romagna Irene Priolo, spiegando il perché della scelta condivisa con i presidenti delle province di chiudere le scuole domani. Inviata la riechiesta ufficiale a enti e uffici di agevolare lo smart working.