Maltempo e alluvioni, l'Ue soccorre l'Italia: 446 milioni di aiuti per Emilia Romagna e Toscana

Via libera finale del Consiglio Ue a 446 milioni di euro dal Fondo di solidarietà europeo per le alluvioni che nel 2023 hanno colpito Emilia-Romagna e Toscana. Le due regioni italiane riceveranno rispettivamente 378,83 milioni e 67,81 milioni. L'assistenza fa parte di un pacchetto più ampio di poco più di un miliardo di euro destinato anche a Slovenia, Austria, Grecia e Francia per rispondere alle catastrofi naturali che le hanno colpite lo scorso anno. Una volta entrata in vigore la decisione, l'Ue trasferirà il denaro dalla riserva per la solidarietà e gli aiuti d'emergenza al suo bilancio 2024, da dove sarà poi versato ai Paesi.