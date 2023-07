Maltempo e incendi, Italia verso lo stato di emergenza. Decisione in Cdm

Maltempo e incendi, cinque Regioni verso lo stato d'emergenza. Brucia ancora la Sicilia

Tempeste, grandine, incendi e caldo record: l'Italia sta vivendo uno dei suoi momenti peggiori. Il maltempo oltre ad aver messo ko la Lombardia, ha martoriato la Sicilia, che sta bruciando ormai da giorni. Palermo e Catania le città più colpite. I morti per gli eventi estremi sono stati in totale cinque. Nel capoluogo lombardo sono stati centinaia gli interventi dei vigli del fuoco nelle ultime 24 ore. La decisione sullo stato d'emergenza sarà presa nel corso del Cdm odierno. In arrivo anche un decreto per il lavoro con la Cig legata al clima. Allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Emilia Romagna, Lombardia, Marche e Molise. Scendono a due oggi le città da bollino rosso per il caldo: Bari e Catania. Vigili del fuoco: "4mila interventi in tre giorni tra roghi e maltempo". Schifani ha dichiarato lo stato di crisi per gli incendi e il caldo record in Sicilia. Il capo dello Stato Sergio Mattarella ha chiamato il Presidente della Regione: "Disponibilità a intervenire".

Maltempo e incendi, Salvini in costante contatto con i sindaci

Il vicepremier e ministro Matteo Salvini è in costante contatto con amministratori locali e istituzioni per verificare la situazione-incendi al Sud e le conseguenze del maltempo al Nord con particolare riferimento alle ripercussioni sui trasporti. Il dossier principale, a questo proposito - rifewrisce il Mit in una nota - è l’aeroporto di Catania "su cui si sta lavorando per un rapido ritorno alla normalità".

Rispetto ai roghi, Salvini si è confrontato con il presidente della regione Calabria Roberto Occhiuto che sta utilizzando con successo dei droni capaci di individuare i piromani. A seguito di alcune segnalazioni di cittadini, prosegue la nota, Salvini invita anche tutte le forze dell’ordine e le polizie locali ad applicare buonsenso in relazione al comma 7-bis dell'articolo 157 del Codice della strada (attualmente vigente) che prevede multe salate per gli automobilisti che lasciano il motore acceso, durante la sosta del veicolo, per mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria. “Pensiamo alle famiglie con bambini o anziani a bordo. Le norme vanno applicate ma con buonsenso e usando la testa”, conclude il ministro.

Maltempo, Zaia: "Fase delicata, ora ripartenza e indennizzi"

"Le tempeste si allontanano, ma non bisogna allentare la tensione: il Veneto deve ripartire velocemente. Devono arrivare dallo Stato gli indennizzi promessi, deve essere data risposta a chi ha subito danni e devastazioni. È una fase delicatissima, che voglio definire ‘seconda emergenza’, non meno importante della prima risposta emergenziale. La pragmaticità e l’operatività dei soccorritori e dei tecnici intervenuti sotto le bufere deve essere ripresa, come modello, per chi ora ha il compito di censire i danni, preparare i dossier, trasmettere le richieste di indennizzo dei cittadini e delle aziende colpite. Chiedo, a tutti livelli, che lo sforzo per dare risposte al Veneto sia massimo”. Sono le parole del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, all’indomani dell’ondata di maltempo che per giorni ha colpito il territorio regionale.

“Dalle stime i danni potranno superare complessivamente i 100 milioni di euro- ha spiegato Zaia - Ora è fondamentale che la rete di raccolta delle segnalazioni sia efficiente. I cittadini devono inoltrare le proprie segnalazioni ai Comuni, che con rapidità dovranno trasmettere un dossier in Regione. Sulla base dello Stato di Emergenza che ho firmato, trasmetteremo al Governo il censimento auspicando lo stanziamento di fondi per la ripartenza e gli indennizzi. Su questo l’Esecutivo, che ringrazio sentitamente, ha fatto sentire più volte in questi giorni la propria voce. Mi sono sentito a più riprese con i Ministri competenti, il Vicepremier Salvini, Musumeci e Lollobrigida, che hanno piena consapevolezza di quanto accaduto e con l’operatività che contraddistingue il Governo Meloni - ha concluso Zaia - sapranno dare al Veneto risposte”.