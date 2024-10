Maltempo Emilia Romagna, centinaia di evacuati nel Ravennate

Maltempo: Bagnacavallo, fiume Lamone rompe argine a Traversara

''Il fiume Lamone ha aperto una falla a Traversara, nello stesso punto della rotta del 19 settembre. L'acqua attualmente sta trafilando per i campi, attraversando la zona rossa, e si scola nel fosso Barbavera che al momento la sta supportando''. Lo comunica il comune di Bagnacavallo (Ravenna), facendo il punto sull'allerta rossa in Emilia Romagna. ''Il cantiere sta proseguendo i lavori sull'argine, i tecnici del Comune, la Protezione Civile e il Consorzio di Bonifica stanno monitorando la situazione e sono pronti ad intervenire se si presentasse la necessità. Si ricorda che è vietato andare sugli argini e avvicinarsi alle zone interessati dagli allagamenti: saranno attivi posti di blocco''. ''Resta valido quanto comunicato in precedenza: - la frazione di Traversara resta totalmente evacuata come da ordinanza - nelle vie Aguta, Cogollo, Cocchi, Longanesi, Viazza Vecchia e Viazza Nuova devono essere evacuati i piani terra, interrati, seminterrati e rialzati e tutti si devono portare ai piani alti''.

Maltempo: oltre 800 persone evacuate a Bagnacavallo (Ravenna)

Il comune di Bagnacavallo (Ravenna) ha emesso un'ordinanza di evacuazione in via precauzionale nelle località di Traversara, Borghetto Traversara e Boncellino, area via Muraglione, nella zona di rischio interna al perimetro di 1 km circa dall'asta fluviale del fiume Lamone, a seguito dell'alluvione di giovedì 3 ottobre 2024. Le persone evacuate sono circa 850, di cui 5 sono ospitate nel palazzetto dello Sport di Bagnocavallo in largo de Gasperi, mentre le altre hanno trovato sistemazioni alternative. Il centro di Bagnacavallo viene invece ritenuto al sicuro. Castrese De Rosa, prefetto di Ravenna, ha dichiarato: "Aspettiamo i colmi di piena. In serata si dovrebbero attenuare le precipitazioni ma le piene passeranno solo in nottata. Ci riuniremo ancora durante la notte per monitorare la situazione". In totale, ha specificato il prefetto, le persone evacuate nella provincia di Ravenna sono circa 2mila.