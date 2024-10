Maltempo, Liguria in emergenza: allarme per allagamenti e scuole chiuse

Maltempo, in Liguria è allarme rosso: fino a 97mm di pioggia in un'ora. Allagamenti e frane fino a Genova. Chiuse le scuole

Il maltempo si abbatte sulla Liguria, dove da stanotte piove incessantemente. A Campo Ligure, per esempio, solo in un’ora sono caduti 97 mm d’acqua. L’allerta è arancione in provincia di Genova e Savona. Ma a preoccupare di più sono i fiumi dello Spezzino, dove alle 12 è scattata l’allerta rossa. Le scuole resteranno chiuse in molti comuni liguri anche domani, mercoledì 9 ottobre. All’alba di oggi anche il capoluogo ha deciso di lasciare gli studenti a casa.

Nel frattempo la situazione sembra non migliorare anche nelle prossime ore. Un flusso umido sudoccidentale mantiene condizioni di instabilità con alta probabilità di temporali forti e organizzati dal pomeriggio sul versante genovese. Dalla sera intensificazione dei fenomeni a partire da Ponente per l'arrivo di una nuova perturbazione con piogge di intensità moderata e cumulate significative. Venti forti (50-60 km/h) meridionali, raffiche sui capi esposti e sui rilievi. Mare localmente agitato su BC per onda da Sud/Sudovest in temporaneo calo a molto mosso e nuovo aumento dalla sera.

Il sistema frontale si sta spostando gradualmente sul levante, liberando in parte il ponente, da ora in poi questa sarà la zona più colpita, non ci aspettiamo sistemi stazionari quindi dovrebbe transitare intenso ma rapido.