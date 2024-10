Maltempo, non solo la Liguria. Sardegna in ginocchio, situazione drammatica. Un disperso

Il Sud Sardegna e l’Oristanese sono stati colpiti nella notte da violente e intense piogge che hanno causato allarme e allagamenti soprattutto nel Campidano. In provincia di Cagliari i vigili del fuoco hanno ricevuto dalle 22 di ieri oltre 160 le richieste di soccorso, nei comuni di Villasor, Pabillonis, Vallermosa, dove nella notte sono caduti oltre 200 millimetri di pioggia in un breve lasso di tempo, Teulada, Decimoputzu, Siliqua, Cagliari, Villaspeciosa. Nelle campagne di Nuxis risulta dispersa una persona.

Per cercarla stamane si è alzato in volo l’elicottero ‘Drago’ per sorvolare la zona dove è presente anche personale di terra esperto SAF Speleo Alpino Fluviale. Allagamenti sono stati segnalati nella notte anche a San Gavino Monreale Gli specialisti sommozzatori hanno supportato le squadre nei soccorsi, per raggiungere pastori sopra i tetti negli ovili e persone in difficoltà nelle auto trascinate e in panne.

La strada statale 130 ‘Iglesiente’ al km 25 è stata interessata da allagamenti con disagi alla circolazione. In supporto sono state richiamate quattro squadre di vigili del fuoco in più, di cui una arrivata dal Comando di Sassari.

Nell’Oristanese i comuni più colpiti sono Terralba, San Nicolò Arcidano, Uras, Marrubiu. Sono oltre 50 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco nelle ultime 12 ore. A Uras, dove convergono tre corsi d’acqua, è stato istituito il Coc-Centro coordinamento comunale, dove sono presenti il sindaco, il funzionario dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Oristano, forze dell’ordine e squadre di volontari della protezione civile.