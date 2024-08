"Mangi brodini, è una indigestione", dimessa. Muore dopo 2 giorni: occlusione intestinale

Donna dimessa per "semplice indigestione" , ma aveva una occlusione intestinale: morta dopo 2 giorni

Una donna di 62 anni di Legnano è morta in vacanza a Messina a causa probabilmente di una diagnosi medica errata. Francesca Colombo, infatti, si era recata d'urgenza al pronto soccorso di Patti lamentando forti dolori addominali. Ma dopo otto ore di attesa e gli esami del caso - riporta Il Corriere della Sera - la donna è stata dimessa. "È solo una indigestione, adesso mangi leggero". Ma lei ha continuato a soffrire per due giorni finché la sera di venerdì 9 agosto è tornata in ospedale. Troppo tardi. Stavolta hanno capito che si trattava di una insidiosa occlusione intestinale, volando di notte in sala operatoria per un intervento d’urgenza, ma senza più potere evitare il peggio. Con dolore infinito del marito e del figlio di 19 anni, attoniti davanti alla tragedia raccontata ad amici e parenti che chiedono notizie anche dalla Lombardia.

Si riaccendono così - prosegue Il Corriere - i riflettori su Patti, sullo stesso ospedale dove la scorsa settimana cercarono di contenere una frattura alla gamba di un ragazzo utilizzando del cartone, anziché le stecche in dotazione a qualsiasi presidio di pronto intervento. "Non si può morire così, è assurdo. Non si può lasciare andare un paziente dolorante a casa, consigliando di mangiare brodini...", commenta il marito, ripetendo quanto scritto in un esposto alla Procura. Sconvolto dai tempi e da quella che definisce "la leggerezza o l’incompetenza" dei sanitari: "Avrebbero dovuto diagnosticare con 48 ore di anticipo la presenza di una occlusione intestinale, intervenendo subito, non quando non c’era più nulla da fare". La Procura ha deciso di vederci chiaro, è stata aperta un'inchiesta per verificare i fatti. L'ospedale: "Massima collaborazione e trasparenza".