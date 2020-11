Maradona, boom di test del Dna per presunti figli. La battaglia per l'eredità

Diego Armando Maradona. Da tre giorni non si parla di altro che della morte del più grande calciatore di tutti i tempi. Ma non è ancora stato seppellito che già è cominciata la guerra per l'eredità. Non tanto quella monetaria – si legge sul Giornale - visto che Maradona si era mangiato quasi tutto, ma la gestione dei suoi diritti di immagine, questo sì un "tesoro inestimabile", destinato forse a superare quelli lucrosissimi di Elvis Presley e del Che Guevara. L’eredità di Diego sarà una battaglia epica tra la ex moglie Claudia, le due ex fidanzate Veronica Ojeda e Rocio Oliva, e i cinque figli sinora riconosciuti, Diego Jr, Dalma, Giannina, Jana e Diego Fernando. Claudia era la ragazza dell’adolescenza, da cui ha avuto due figlie, Gianina e Dalma. Poi un centinaio di battaglie legali, lotte familiari turbolente e un elenco ancora provvisorio di altri figli riconosciuti (con il test del DNA molte sono le richieste post mortem in Sudamerica).

Inoltre ci sono attualmente uno stuolo altri bambini le cui madri hanno chiesto nei tribunali di mezzo mondo la paternità di Maradona. Anche gestire i conti miliardari e gli affari in giro per il globo di Diego - prosegue il Giornale- era una mission impossible. Decine gli avvocati suoi amici fino a quando il rapporto non si interrompeva seguendo il solito refrain da soap, ovvero con discussioni e litigi infiniti in tv. Alla fine della travagliata storia di vita Diego ci è arrivato senza finire in povertà.