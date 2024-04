Marco Travaglio, il suo convegno è formazione. Docenti esonerati dal servizio

Marco Travaglio e il convegno nel centro sociale occupato. I docenti e l'esonero dal servizio se partecipano

Un convegno di Marco Travaglio per affrontare il tema della guerra in un centro sociale di Roma occupato diventa un caso. Perchè i docenti che decideranno di prendere parte a questo evento "saranno esonerati per l'intera giornata dal servizio", in sostanza - riporta Il Giornale - l'intervento del direttore de Il Fatto Quotidiano, viene considerato formazione scolastica. I professori quindi saranno pagati per ascoltare le opinioni sulla guerra di Travaglio nel centro sociale Spin Time Labs.

"Il corso - si legge in una nota di alcuni istituti scolastici e lo riporta Il Giornale - rientra nell'ambito della Formazione docente, tutto il personale scolastico è esonerato per tutta la giornata dal servizio ai sensi del Ccnl vigente", compresi, specificano, i precari della scuola. "Un evento intitolato La scuola italiana va alla guerra?, organizzato dall'osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università, fondato tra gli altri dai sindacalisti di base dei Cobas. La scelta fa discutere e divide.