Maria Rosaria Boccia e Rita De Crescenzo: “Ve la diciamo noi la verità sull'informazione”

Maria Rosaria Boccia e Rita De Crescenzo, unite per racontare tutta la verità sul sistema dell'Informazione italiana.

"Seguiteci perchè racconteremo tutto"

La regina di Pompei così potente da far dimettere un ministro e la TikToker napoletana che ha paralizzato Roccaraso e che si prepara a diventare ministro per il Turismo, sulle orme di Falsissimo di Fabrizio Corona, si preparano – almeno promettono – a sputare fatti. Il profilo è quello della De Crescenzo con 1,8 mln di follower ma chi inaugura la coppia che farà tremare giornali, radio e televisioni è Maria Rosaria Boccia: “Seguiteci perché prossimamente racconteremo tutto il sistema comunicativo italiano”.

"La regia è quasi pronta"

La seconda voce è invece quella della De Crescenzo, comprensibile solo per chi vive da Caserta in giù, Sicilia, Puglia e Calabria escluse. Questa la traduzione: “Ragazzi possiamo riuscire ancora, piano piano e a momenti”. E poi in coppia: “La regia è quasi pronta,una bellissima sorpresa per tutti quanti, per la gente che ci vuole bene, per chi non ci vuole bene, per chi ci critica".... omissis per difficile comprensione. E poi: "Non sono un fake. Ogni video che faccio co' essa dite che è un fake. E non saremmo sole, noi raccontiamo tutto quello che è Napoli e in tutti i colori è bellissima. Anche se abbiamo avuto trascorsi diversi”.

Accoglienza fredda dai follower della De Crescenzo

Dunque i follower della strana coppia rischiano di perdere il sonno per capire se si tratta di un nuovo “sputo fatti” made in, contro il sistema dell'informazione, oppure un nuovo spot-documentario per Napoli. Per ora “i seguaci” di lady De Crescenzo sembrano freddini: 9600 cuori, 469 interazioni e 1593 inoltri.