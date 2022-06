Mario Balotelli e Raffaella Fico insieme per la prima comunione di Pia - FOTO

Il calciatore Mario Balotelli e la showgirl Raffaella Fico festeggiano la prima comunione della figlia Pia

Sono lontani gli anni bui, quando Raffaella Fico, dopo essere stata lasciata da Mario Balotelli, aveva annunciato di essere rimasta incinta, nel 2012, e il calciatore disse di non essere lui il padre. La vicenda è stata al centro del gossip per diverso tempo, fino a quando dopo la nascita di Pia e una spiacevole controversia legale nel 2014, il calciatore ha riconosciuto la figlia. Chi ha immortalato di due ex in un'occasione speciale: la prima comunione di Pia.

Così Raffaella e Mario appaiono sorridenti e uniti nel festeggiare la loro figlia presso la terrazza della Torre Normanna a Maiori (Salerno). I rapporti tra la showgirl e il suo ex sono distesi e cordiali. Tra gli ospiti della festa, c'era il nuovo fidanzato della Fico l'imprenditore toscano Piero Neri, i due stanno insieme da un anno.