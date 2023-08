Massimo Segre, ecco chi è il banchiere "cornificato" da Cristina Seymandi

Massimo Segre e Cristina Seymandi, chi è la coppia del video virale

Chissà se lo immaginava Massimo Segre che il video in cui lui accusa di tradimento Cristina Seymandi, che sarebbe dovuta diventare sua moglie tra pochi mesi, sarebbe diventato virale. Il monologo che l'uomo ha pronunciato durante la festa organizzata per annunciare il loro matrimonio è letteralmente spopolato, sui social sul web e sui giornali. In fin dei conti, è facile immaginare come, nell’era dei social-network e dell’informazione digitale, un video del genere possa ottenere questo grado di viralità. Ma c'è di più. Segre è anche un uomo piuttosto conosciuto, appartenente alla cosiddetta Torino bene, così come la sua - ormai ex - compagna.

Massimo Segre, ecco chi è

Classe 1959, Massimo è un commercialista, banchiere ed esperto di finanza. E' di origine torinese e sua madre, Franca Bruna Segre, è stata un volto storico del mondo finanziario che si muoveva sotto la Mole. Per anni, la donna ha seguito le operazioni finanziarie del noto imprenditore Carlo De Benedetti, lavorando per lui come commercialista. Il figlio Massimo ne eredita dapprima lo studio a Crocetta, e poi, dopo che sua madre era stata alla guida della Banca Intermobiliare, diventa un finanziatore dello stesso istituto, prima del passaggio definitivo a una società di investimento di diritto irlandese. Oltre a seguire lo studio di commercialisti che porta il suo cognome, Segre è anche consigliere di amministrazione in Directa Sim, azienda che si occupa di trading online fondata, tra gli altri, da lui stesso.

L’uomo siede inoltre nel cda della società editrice del quotidiano Domani ed è presidente della Fondazione Ricerca Molinette Onlus, ente no profit che si occupa di salute e che nacque sotto la spinta di sua madre, che ne fu la prima presidente. Anche l'ex fidanzata Seymandi ha un ruolo nella onlus, ricoprendo l’incarico di consigliere di amministrazione e segretario generale. Ad unire i due protagonisti di questa surreale vicenda, quindi, non solo l'unione coniugale, ma anche il lavoro che - a sentire le parole di Segre nel video - non interferirà con questa brusca rottura.