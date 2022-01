Mattarella bis al Quirinale? È sempre lo stesso brodo. Ironia social

Sergio Mattarella torna al Quirinale: è sempre lo stesso brodo

L'ironia del web è pronta a emergere in qualsiasi evenienza e non risparmia neanche le elezioni del presidente della Repubblica. Rimbalza sui social un'immagine fotomontaggio di una scatola di dadi di una nota marca con la faccia di Sergio Mattarella (al posto della famosa signora testimonial) che, con un cucchiaio in mano, è accompagnato dalla scritta, dal doppio significato: "È sempre lo stesso brodo!". Ironia, sarcasmo o parodia? A voi la scelta.

