Maturità, 7 su 10 meno preparati per la Dad. Solo il 47% sa le norme antiCovid

Maturità 2021: il 31 maggio è stata la data di consegna dell’elaborato e della pubblicazione delle commissioni di maturità. L'1 giugno gli scrutini, il 14 giugno la riunione plenaria, domani 16 giugno partiranno i colloqui della prova orale

L'esame di Stato che consisterà in questa unica prova si svolgerà in presenza con l’obbligo di mascherina, oltre che della distanza di almeno 2 metri dalla commissione. Ogni candidato, dei 540mila studenti delle scuole superiori italiane, potrà avere un solo accompagnatore, e al giorno potranno essere interrogati non più di 5 studenti. A ciascun candidato è attribuito un voto in centesimi che scaturisce dalla somma del punteggio ottenuto nel colloquio d’esame (massimo 40 punti) e del punteggio acquisito per il credito scolastico (massimo 60 punti). La soglia minima per passare l'esame rimane di 60/100. La sottocommissione, come si legge su Orizzonte Scuola, può decidere di premiare lo studente con 5 punti aggiuntivi, fermo restando il punteggio massimo di 100 punti, sulla base dei criteri definiti dalla stessa in sede di riunione preliminare. Il punteggio finale può essere infine accompagnato dalla lode eventualmente attribuita sempre dalla sottocommissione. L'esito finale verrà affisso nei tabelloni presso la scuola sede della sottocommissione e, distintamente per ogni classe, pubblicato nell’area documentale riservata del registro elettronico.

Ma la maturità 2021 ha anche altro a cui pensare. A cominciare dalle emozioni di questa tornata che, da una ricerca di Skuola.net (con Di.Te, Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche, Gap e Cyberbullismo) risultano in prevalenza negative - paura (12%), disperazione (10%), noia e rabbia (7% ciascuna) - mentre le emozioni positive come la speranza e la gioia si attestano al 13% ciascuna, percentuali più basse per la calma (6%). L'analisi è stata condotta grazie al contributo di oltre 1.600 maturandi.

Preparazione dell'esame compromessa dalla Dad. Più di 7 maturandi su 10 pensano che la preparazione sia stata compromessa dalla Didattica a distanza, e quasi 6 su 10 sono convinti che la valutazione dei professori ne risentirà.

Infine le mascherine. Uno studente su 5 non sa quale portarsi all'esame. Stando al monitoraggio condotto da Skuola.net per la Polizia di Stato su un campione di 1.000 studenti di quinto superiore, un maturando su 5 non conosce le indicazioni di quest'anno sulle mascherine da utilizzare durante l'esame. Più precisamente che quelle chirurgiche sono state indicate come le più adatte, le FFP2 sconsigliate e quelle cosiddette 'di comunità' (come quelle in tessuto) vietate. Solo il 46% sa che la mascherina potrà essere abbassata dal candidato durante il colloquio se sussistano le condizioni di distanziamento previste.

Inoltre il protocollo da osservare durante le prove che fissa a 2 metri la distanza minima che deve esserci tra tutti i presenti nel luogo in cui si svolge l'esame è noto solo al 47% dei maturandi - meno di uno su 2 -. L'8% pensa di poter portare più persone per il proprio orale ma il 77% è consapevole che si potrà entrare a scuola al massimo con 1 persona al seguito (un 15% pensa sia obbligatorio affrontare la prova senza nessun accompagnatore). Solo uno su 4 sa che non sarà necessario misurare la temperatura all'ingresso della scuola, basta presentare l'autodichiarazione, indispensabile per accedere ai locali dell'istituto.