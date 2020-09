Medinok spa, come usufruire del cappotto termico previsto dal Superbonus 110%

Con il Superbonus 110% si avvia ad essere operativo uno degli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio più imponente dal dopoguerra. Lo strumento, previsto dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, fissa gli interventi trainanti o principali che consentono a determinate condizioni la detrazione pari al 110% della spesa sostenuta per la sostituzione di impianti di riscaldamento, consolidamento antisismico, installazione del fotovoltaico, infrastrutture di rcarica veicoli elettrici. Per poter essere utilizzato tuttavia in modo coerente e corretto, questo strumento presuppone e necessita di competenze tecniche, finanziarie e legali complesse. Per beneficiare delle detrazioni occorre insomm conoscere l’intero perimetro dell’agevolazione. Attività quali la progettazione per il raggiungimento di una classe energetica ottimale, la verifica della legittimità del credito e della sua liquidazione, la garanzia della qualità dell’intervento, la certezza di operare con standard di sicurezza elevati, possono essere effettuate solo da aziende di esperienza e affidabilità comprovata.

Sono queste le attività coordinate ed implementate da Medinok SpA quale Main contractor di Eni Gas e Luce. Entrambi collaborano al progetto “Cappotto Mio”, che verrà presentato il 10 settembre presso il Grand Hotel Salerno da professionisti e accademici del settore.

“Cappotto Mio” assiste i condomini nello svolgimento di tutti gli adempimenti volti al raggiungimento del buon esito della procedura. Il programma prevede, dopo il saluto del Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, l’introduzione di Gerardo De Santis, Operation manager Medinok spa. Interverranno, con la moderazione del giornalista Giuseppe Iannicelli, Gianvittorio Rizzano, direttore Dipartimento di Ingegneria civile dell'Università degli Studi di Salerno; Gianluigi De Mare, direttore Pel Project evaluation laboratory Dipartimento di Ingegneria Civile Università degli Studi di Salerno; Giovanni Giacomo Colombo, responsabile nazionale Energy Sales Service Eni Gas e Luce spa