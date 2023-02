"Messina Denaro è in grave condizioni, dubbi sulla qualità delle cure"

Messina Denaro, le condizioni di salute del boss preoccupano il suo legale: "È grave, dubbi sulla qualità delle cure"

Le condizioni del boss Matteo Messina Denaro "sono molto gravi", è quanto riferisce a Rainews24, Lorenza Guttadauro, l'avvocata e nipote del capomafia catturato a Palermo il 16 gennaio scorso e attualmente detenuto presso il carcere di massima sicurezza de L'Aquila. Riguardo alla qualità delle cure, afferma di non sapere "se lo stiano curando bene, non credo che la cella possa essere paragonata a un ambulatorio medico". Messina Denaro era stato interrogato due giorni fa dal procuratore di Palermo, Maurizio De Lucia, e dall'aggiunto Paolo Guido, il quale aveva detto di averlo visto "in buone condizioni, almeno apparentemente, considerando lo stato in cui si trova".



Messina Denaro, in carcere continuano le chemioterapie

Il capomafia viene sottoposto regolarmente alle chemioterapie necessarie, presso l'ambulatorio medico del carcere di massima sicurezza dell'Aquila, realizzato in una stanza di fronte alla cella dove è al 41 bis. La durata della terapia cui si sottopone Matteo Messina Denaro è di quattro ore. All'ultima somministrazione, avvenuta a inizio febbraio, il boss sembrava in buone condizioni. La sua salute è monitorata da una equipe di oncologi dell'ospedale de L'Aquila. Ad assistere Messina Denaro c'è sempre una infermiera, un oncologo e un anestesista, oltre al personale della struttura penitenziaria.

