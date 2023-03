Messina Denaro, i messaggi dal 41 bis: "La Palermo bene ora ha paura"

L'avvertimento di Messina Denaro dal 41 bis: “La Palermo bene adesso ha paura”

Matteo Messina Denaro si sente tradito. Lo scrive oggi Repubblica, che propone ampi stralci dei messaggi intercettati al boss di Cosa Nostra in carcere al 41 bis. Ecco quanto si legge nell'articolo a firma di Lirio Abbate: "Dottoressa, lei è mai stata a Palermo?" chiede Matteo Messina Denaro al medico che lo sta visitando in carcere, e lei risponde: "No, non sono mai andata a Palermo".

Secondo quanto scrive Repubblica, il boss sorride e replica subito, vorrebbe attaccare bottone: "È una città bellissima di un milione di abitanti, e le dico una cosa...", il capomafia la guarda in faccia, accenna con l'espressione della bocca ad un sorriso ironico, imposta il tono della voce come per fare un annuncio serio e importante, e lancia una bordata anche in successive frasi: "La Palermo bene ora ha paura". Anche se dai messaggi emerge un boss che si sente tradito.