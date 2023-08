Messina Denaro, il significato dei pizzini. Il boss e il suo rapporto con Dio

Messina Denaro, il retroscena sulla cattura del boss e i suoi segreti nel covo

L'arresto di Matteo Messina Denaro continua a tenere banco e spuntano retroscena inediti sulla sua cattura e sui pizzini che scriveva e che sono stati ritrovati nel suo covo. "L’indagine che ha portato all’arresto di Messina Denaro è stata parecchio movimentata sino alla fine, nulla era scontato, abbiamo anche rischiato di fallire – racconta il procuratore Maurizio de Lucia e lo riporta Repubblica – le prime ricerche nel registro dei tumori, per provare a interpretare il pizzino ritrovato a casa della sorella del latitante, non avevano infatti portato proprio a nulla. E sembrava non ci fossero altre strade". I retroscena dell’arresto del padrino delle stragi, avvenuto il 16 gennaio scorso dopo 30 anni di latitanza, diventano un libro edito da Feltrinelli. Si intitola: "La cattura – i misteri di Matteo Messina Denaro e la mafia che cambia". A firmarlo, il procuratore capo di Palermo Maurizio de Lucia e l’inviato di Repubblica Salvo Palazzolo.

Un racconto intenso, che rievoca i tanti passaggi ancora inediti di un’indagine complessa condotta dai carabinieri del Ros, la svolta è avvenuta nel dicembre scorso, con il ritrovamento del pizzino a casa di Rosalia Messina Denaro. "Era nascosto nel piede di una sedia – ricorda il procuratore – lì dove i nostri investigatori volevano piazzare una microspia. Invece, hanno trovato il diario clinico del latitante. Ma c’è voluta la banca dati del ministero della Salute per scoprire dove si curava il capomafia che si spacciava per un anonimo geometra di Campobello".