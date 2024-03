Messina Denaro, la quarta amante: "Giravamo insieme in moto tutta l'Italia"

Messina Denaro, i viaggi in moto per l'Italia mentre tutti gli davano la caccia

L'inchiesta sulla vita da latitante di Matteo Messina Denaro sta facendo emergere una serie di aspetti davvero imbarazzanti per gli inquirenti che gli davano la caccia da una vita. Come se non bastassero, i versamenti in banca che faceva personalmente il boss per riciclare il denaro della mafia e i suoi acquisti di auto direttamente nei concessionari, ora spuntano anche le gite in tutta Italia a bordo di una moto e pure in compagnia. Nonostante la malattia e le cautele imposte dalla latitanza, Matteo Messina Denaro di circondarsi di donne non ha mai smesso. L’inchiesta che ha portato al suo arresto - si legge su Il Corriere della Sera - ne ha contate almeno quattro solo nel recente passato. L’ultima individuata ha collocato la conoscenza dell’ex primula rossa di Cosa nostra al 2015 e ha raccontato agli inquirenti delle gite in moto fatte insieme.

Mentre le forze dell’ordine di mezza Italia lo cercavano, dunque, il capomafia - prosegue Il Corriere - scorrazzava in lungo e in largo con la sua giovane amica trapanese. E i due, come dimostrano i tabulati del cellulare, sequestrato all’ex ricercato, hanno continuato a sentirsi fino a poco prima della sua cattura. L’ultima amante di cui si ha notizia si è presentata dai carabinieri spontaneamente, anticipando le mosse degli investigatori, probabilmente nel timore che prima o poi qualcuno sarebbe andato a bussare alla sua porta. "L’ho conosciuto nel 2015, ma usava un altro nome, non sapevo che fosse Matteo Messina Denaro", ha spiegato, prima di raccontare di quei viaggi in moto per l'Italia.