Messina Denaro, scadono i termini di custodia cautelare: liberati gli uomini del boss

Riviste le condanne per gli uomini di Messina Denaro

In appello sono state ridotte le pene, con una conseguente pioggia di scarcerazioni dovute alla scadenza dei termini di custodia cautelare per alcuni fedelissimi di Matteo Messina Denaro, che nelle prossime ore torneranno in libertà.

Secondo quanto riportato da l'Ansa, sa decisione è arrivata dalla corte d'appello di Palermo, su indicazione della Cassazione, che ha eliminato l'aggravante del reimpiego economico dei proventi mafiosi, costringendo così a rivedere le condanne di una serie di boss e gregari della mafia trapanese.