Messina, uccide il figlio in una battuta di caccia: colpo accidentale

Un giovane di 27 anni ha perso la vita questa mattina a San Pier Niceto, in provincia di Messina. Il ragazzo era impegnato in una battuta di caccia col padre ed è morto per un colpo di fucile, partito accidentalmente, che lo ha colpito alla testa.

Salvatore Fabio, il 27enne morto a San Pier Niceto (Messina) dopo essere stato raggiunto da un colpo di fucile, si trovava insieme al padre in un terreno di famiglia.

Pare che entrambi fossero impegnati in una battuta di caccia quando è partito il proiettile che ha colpito il giovane alla testa. Un solo colpo che non ha lasciato scampo al 27enne.