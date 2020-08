Meteo, allarme caldo: Ferragosto bollente, temperature record oltre 40°C. Dove

Meteo: allarme caldo, settimana bollente. Temperature oltre i 40°C: ecco dove e quando

Il tipico caldo estivo sta per fare ritorno in Italia. Le temperature subiranno nei prossimi giorni un deciso aumento, fino a raggiungere livelli record.

Masse d’aria calda provenienti dal deserto del Sahara faranno schizzare i termometri in su, fino a toccare punte di oltre 40°C, promettendo una settimana bollente.

Il gran caldo non tornerà da solo. L'aria sarà infatti ricca di umidità, creando le condizioni per la fastidiosa e spesso insopportabile afa.

Meteo Italia, caldo record in arrivo: dove e quando

A diventare roventi al Nord saranno soprattutto il bolognese e il ferrarese in Emilia, il mantovano in Lombardia e le zone del veronese e del rodigino in Veneto. I terometri toccheranno punte di 36-37°C. Al Centro, le regioni più calde saranno la Toscana (37-39°C a Firenze) e la Sardegna (fin oltre i 40°C nelle zone interne). Il caldo sarà avvertito in modo molto intenso anche a Roma, Perugia e sull’ascolano (34-35°C afosi). Al Sud, saranno la Puglia, le coste ioniche della Basilicata e la Sicilia a toccare punte di 37-38°C, anche oltre sulle zone interne dell’isola.

Meteo, Ferragosto bollente in Italia

Nel weekend di Ferragosto le temperature non caleranno. Come comunica il sito www.iLMeteo.it le giornate di sabato 15 e domenica 16 saranno decisamente soleggiate e molto calde su tutte le regioni.