Meteo, grandine violenta imminente. Vortice impazzito, attenzione

Condizioni metereologiche estreme stanno colpendo tutta l'Europa. La "colpa" è di un vortice depressionario impazzito, che sta interagendo con masse d'aria calda in arrivo dall'africa provocando grandinate, tornado con raffiche di vento ad oltre 100 km/h: insomma una situazione esplosiva.

Ma andiamo con ordine analizzando nel dettaglio cosa sta accadendo e soprattutto quali saranno le conseguenze per l'Italia.

Mentre il nostro Paese sta ancora vivendo un'ondata rovente (quasi da record) a causa della presenza dell'anticiclone africano, nel cuore del Vecchio Continente è il maltempo a farla da padrone. Si tratta in sostanza delle due facce della stessa medaglia: infatti questo caldo così eccezionale rappresenta il serbatoio ideale per dare energia ai temporali. Sono sufficienti piccoli spifferi d'aria fresca per innescare la scintilla dalla quale si sviluppano immense celle temporalesche capaci di dare origine a fenomeni violenti.Le nazioni dell'Europa centrale in particolare si sono trovate in una zona di confluenza fra i flussi africani e le correnti più fresche atlantiche in discesa dalle alte latitudini.Hanno fatto notizia i temporali che hanno colpito qualche giorno fa la Repubblica Ceca provocando grandinate impressionanti. Oltre alla grandine, un violento tornado si è abbattuto in un'area abitata causando gravi danni agli edifici nella cittadina di Hodonin, nella regione della Moravia meridionale. La furia del vento, oltre a danneggiare tetti e palazzi, ha persino sollevato dal suolo numerose auto.Anche la Francia ha dovuto fare i conti con la furia del meteo: si registrano infatti accumuli record di grandine tra Fougerolles e Remiremont. Nel paese di Plombières-les-Bains, piccolo comune del Grand Est, un vero e proprio nubifragio ha trasformato le strade in fiumi in piena di acqua e grandine. Pensate che in pochissimo tempo si sono accumulati oltre 50 cm di ghiaccio che ha costretto gli abitanti a spalare la grandine, come accade per la neve.Nelle ultime ore si segnalano gravi temporali e forti grandinate anche nei settori meridionali e occidentali della Germania. Grave la situazione a Bösingen, piccolo comune della regione del Baden-Württemberg, letteralmente sommersa da acqua e ghiaccio in seguito a una forte grandinata.

E in Italia? Parte delle regioni del Nord sono state già colpite da grandinate negli ultimi giorni. La nostra attenzione va alla giornata di domenica 4 luglio quando l'arrivo di una depressione atlantica favorirà lo sviluppo di celle temporalesche particolarmente violente con il rischio più che concreto di nubifragi e forti colpi di vento specie sulle regioni del Nord.



fonte www.ilmeteo.it