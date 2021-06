Meteo live: temporali forti per 10 giorni. Ecco da quando

Cerchiamo di capire l'evoluzione del meteo, viste le temperature record in Italia e in molte zone d'Europa e non solo. Dopo questi tre giorni "africani", con caldo torrido e aria irrespirabiile, dal primo al 10 luglio il super caldo andrà in vacanza.



Dal primo al 3 luglio sono attesi violenti temporali (con rischio grandine e nubifragi) su tutte le regioni del Nord, anche in pianura e non solo sulle Alpi.



Dal 4 al 10 luglio precipitazioni e temporali forti al CentroSud con la fine del caldo oltre i 40 gradi di questi giorni. Al Nord temperature nella media.



Attenzione, se la situazione non cambia, dopo il 10 luglio tornerà il clima rovente e l'atra pressione nord-africana con nuovi record di caldo.