Meteo, nuova allerta al Sud: arrivano neve e freddo: ecco quando

Il meteo per i prossimi giorni: maltempo al sud, freddo invernale al nord

Si prevede che il nuovo ciclone in atto dall’Atlantico porterà nubifragi e temporali dalla Sardegna verso la Sicilia, e interesserà anche le coste tirreniche centro meridionali. Il Nord Italia, invece, sta assistendo alle conseguenze di questa nuova perturbazione solo con piogge deboli a carattere sparso.

Previsioni meteo: in atto il terzo ciclone in una settimana

Si tratta del terzo ciclone in una settimana: il primo, Poppea, lo scorso 22 novembre ha causato mareggiate da record a Venezia, salvata dalle barriere del Mose, con disastri in particolare sulle coste dell’alto adriatico e del Lazio. Il secondo ciclone ha causato la colata di fango a Ischia con un bilancio drammatico, il terzo ciclone in atto minaccia le estreme regioni del Sud.

Meteo e cambiamenti climatici: l'acqua del mare presenta un'anomalia termica





A far temere nubifragi al sud è la temperatura dell'acqua del mare che, a meno di un mese dal Natale, risente ancora delle temperature caldissime dell'estate 2022: se da una parte ciò ha permesso di tenere i riscaldamenti spenti più a lungo, dall'altro è indice di possibili nubifragi ed eventi meteo imprevedibili.

Al momento i bacini italiani presentano un'anomalia termica, sono più caldi della media di circa 2-3°C, con un valore estremo anche sul Mar Ligure dove l’acqua ha una temperatura di 19-20°C come i bacini meridionali: tutto questo calore causa nubifragi ed eventi meteo straordinari.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni

Nelle prossime ore sono attesi forti acquazzoni e temporali soprattutto su Sardegna e Sicilia che, nel corso della giornata, arriveranno anche in Calabria.

Domani grande attenzione a tutta la zona metapontina e in generale alle aree comprese tra la Calabria e l'intera Puglia. I rischi idraulico e idrogeologico, dopo le abbondanti piogge delle ultime settimane, sono alti.

Nelle prossime ore al Nord vedremo un anticipo di inverno con temperature massime intorno ai 7-9 gradi e delle nevicate a quote di alta collina, ma si tratterà di fenomeni deboli.